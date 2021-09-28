Причина задержания и статус коллегам неизвестны.





Задержанный вчера инженер-конструктор ОАО «Нафтан» Александр Болонкин отпущен после обысков на рабочем месте и дома. Он является заместителем председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза (БНП) на предприятии.





Рабочие рассказывают, что давление на членов независимых профсоюзов продолжается. Людей запугивают взысканиями и непродлением контрактов.





Напомним, на прошлой неделе сразу на нескольких предприятиях прошла волна обысков и задержания. В результате были задержаны 13 человек, действующих сотрудников и ушедших в стачку. В настоящее время все они содержатся в СИЗО КГБ.





Среди задержанных сотрудники ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», БМЗ и Белорусской железной дороги. Одним из арестованных является бывший юрист «Нафтана» Александр Капшуль, которого накануне экстрадировали из России. Известно, что Александр передвигается на костылях, возможно, у него сломана нога.





Всем задержанным заводчанам инкриминируют "измену государству".



