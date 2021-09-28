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"Люди устали бояться". На предприятиях продолжаются задержания и обыски

Во вторник утром сотрудники КГБ на рабочем месте задержали инженера ОАО «Нафтан» Наталью Вусько, сообщают правозащитники

Причина задержания и статус коллегам неизвестны.

Задержанный вчера инженер-конструктор ОАО «Нафтан» Александр Болонкин отпущен после обысков на рабочем месте и дома. Он является заместителем председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза (БНП) на предприятии.

Рабочие рассказывают, что давление на членов независимых профсоюзов продолжается. Людей запугивают взысканиями и непродлением контрактов.

Напомним, на прошлой неделе сразу на нескольких предприятиях прошла волна обысков и задержания. В результате были задержаны 13 человек, действующих сотрудников и ушедших в стачку. В настоящее время все они содержатся в СИЗО КГБ.

Среди задержанных сотрудники ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», БМЗ и Белорусской железной дороги. Одним из арестованных является бывший юрист «Нафтана» Александр Капшуль, которого накануне экстрадировали из России. Известно, что Александр передвигается на костылях, возможно, у него сломана нога. 

Всем задержанным заводчанам инкриминируют "измену государству".

— Люди устали бояться. Интересно, что про «шпионские» дела все узнали только после задержаний, а не из сообщений по ТВ, потому что, как оказалось, госТВ никто не смотрит, — рассказали «Салідарнасці» на одном из предприятий. 
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