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Референдум по Конституции все-таки будет?

Референдум по новой редакции конституции Беларуси состоится не позднее февраля, заявил сегодня Лукашенко


Лукашенко заявил, что референдум по новой редакции конституции Беларуси состоится не позднее февраля, сообщает @rian_ru.

По его словам, при разработке поправок в конституцию остались "спорные моменты", "дошлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.

"Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека. В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае что будет с уже изданными?", - задается он вопросами.
Белорусский партизан
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