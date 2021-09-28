



Лукашенко заявил, что референдум по новой редакции конституции Беларуси состоится не позднее февраля, сообщает @rian_ru





По его словам, при разработке поправок в конституцию остались "спорные моменты", "дошлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.





"Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека. В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае что будет с уже изданными?", - задается он вопросами.































