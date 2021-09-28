Как уйти, чтобы остаться: Лукашенко все обсуждает проект Конституции...
Сегодня состоится заседание Конституционной комиссии с участием Александра Лукашенко. На него вынесены предложения по изменению Основного закона, подготовленные комиссией, сообщает пресс-служба Палаты представителей.
На заседание также приглашен председатель нижней палаты Национального собрания Владимир Андрейченко (сын которого недавно возглавил МТС), руководители госорганов.
Конституционная комиссия работала с апреля этого года. Она якобы подготовила проект изменений к 1 августа, однако, как утвеждается, более половины членов комиссии высказали свое особое мнение по предлагаемым изменениям. Лукашенко вернул проект на доработку. Комиссия собралась еще дважды и завершила работу над предложениями.
На заседание с участием Александра Лукашенко оставлены три вопроса. Они касаются статуса и формирования Всебеларусского народного собрания, смертной казни и прав трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.
Всего в Конституции предлагается изменить 53 статьи, добавить 14 новых, а две статьи исключить.
Источник: reform.by
10:39 28/09/2021
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