Владимир Андрейченко ( На заседание также приглашен председатель нижней палаты Национального собрания сын которого недавно возглавил МТС ), руководители госорганов.

Конституционная комиссия работала с апреля этого года. Она якобы подготовила проект изменений к 1 августа, однако, как утвеждается, более половины членов комиссии высказали свое особое мнение по предлагаемым изменениям. Лукашенко вернул проект на доработку. Комиссия собралась еще дважды и завершила работу над предложениями.





На заседание с участием Александра Лукашенко оставлены три вопроса. Они касаются статуса и формирования Всебеларусского народного собрания, смертной казни и прав трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.





Всего в Конституции предлагается изменить 53 статьи, добавить 14 новых, а две статьи исключить.