Под запрет попали экскурсии и анонимные акции

В первые дни после выборов в 30-тысячном Новогрудке на улицу выходили 1-2 тысячи человек. Как и по всей Беларуси, здесь стояли «цепи» женщин в белом с цветами. Сигналили автомобили. Милиционеры отвечали протестующим: «Жыве!». На развалинах замка Миндовга некто не раз вывесил национальный флаг, пишет nashaniva.com.









В уголовном деле о «подготовке массовых беспорядков» и «оскорблении Лукашенко» в августе прошлого года задержали двух новогрудцев, Дениса Кирещенко и Владимира Гороха. Их уже осудили на 1,5 и 7 лет соответственно. Других протестующих регулярно задерживали по «народной статье», тогда еще 23.34 КоАП. Общий размер штрафов у них превысил 8 тысяч долларов.





Когда осенью усилились репрессии, новогрудцы придумали другой способ быть вместе и оставаться на улице. Выходили в центр города почитать совместно «Народную волю».













В течение нескольких месяцев еженедельно легально ходили на экскурсии по городу. Каждый раз группу сопровождали милиционеры. В конце концов милиция пришла в музей, который устраивал экскурсии, задержала сотрудников и участников. Вскоре уволили директора Музея еврейского сопротивления Тамару Вершицкую, которая поддерживала связи с евреями по всему миру, а также не продлили контракт сотрудницы историко-краеведческого музея с большим опытом Галины Ковальчук. Экскурсии попали под запрет.





Группа новогрудцев из нескольких десятков человек продолжала проводить акции с бело-красно-белыми флагами. Снимали фото, видео, но уже с закрытыми лицами. Когда очередной ролик попал в сеть, домой к женщинам Новогрудка стала приходить милиция. Искали, кому принадлежит голос на видео. Акции после этого также приостановили.













Последние известные задержания активистов произошли летом этого года, когда те отдыхали в лесу на берегу реки в соседнем Дятловском районе. На одной из палаток развевался национальный флаг. В лес приехала милиция. Владельцу палатки Виктору Мацкевичу дали 30 суток ареста. После этого оштрафовали еще и активистку Ирину Трофимик, которая стояла рядом и по просьбе милиционера занесла флаг в служебную машину. Это посчитали пикетированием.





Визиты милиции до сих пор не прекращаются. Причем беспокоят уже не местные, а дятловские.





«Ведь им, видимо, нечего делать в своем районе», — считают новогрудцы.





Например, недавно искали, кто оскорбил судью; у одной из жительниц Новогрудка устроили обыск, забрали технику почти у всех ее родственников, хотя она не имела никакого статуса по делу.





Несколько человек после обысков и заведенных дел уехали за границу.

«Милиционеры ведут себя так, будто ничего не было»

Местные жители рассказывают, что в начале протестов некоторые милиционеры шутили с протестующими и выкрикивали их же лозунги. Теперь также кто-то из силовиков может дружелюбно улыбнуться и поздороваться на улице с активистами. Однако в целом в небольшом городке ощущается разделение на «протестующих» и «ябатек».





«У людей глаза раскрылись. Последний год сделал чистку в моем окружении. С некоторыми родственниками мы стали общаться только на праздники или просто шлем стикеры в мессенджерах. Незнакомые люди стали ближе, чем родственники. Открылось то, что было скрыто», — комментирует собеседник.





«Мы же ходим в одну поликлинику, посещаем те же магазины. Милиционеры ведут себя так, будто ничего не было, будто они просто делали свою работу», — говорит одна из жительниц райцентра.

«Люди начали помогать друг другу»

Местные активисты считают, что протест перешел в другой формат. «Партизаны» продолжают раскрашивать город в протестные символы, хотя и не так активно, как раньше.





«Одни боятся. Другие ждут, чтобы кто-то другой что-то сделал. Мне милиционер говорит: «Чего вы ходите? Вам больше всех надо? Вас 30 человек. Остальные все довольны». А я ему говорю: «Остальные сидят дома и созерцают из-за занавесок, кто другой что сделает»», — рассказывает новогрудский активист.







