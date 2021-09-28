Николаю Статкевичу не разрешили свидание с женой
Политзаключенному Николаю Статкевичу не разрешили свидание с женой. Об этом супруга политика Марина Адамович написала в Facebook.
Николай Статкевич в суде / sb.by
Она просила суд о свидании, но ей в очередной раз пришел отказ.
"Все то же, что и раньше, кроме фамилии судьи", — отмечает Марина Адамович, пишет Еврорадио. На процессе по делу Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артёма Сакова и Дмитрия Попова сменился судья. Николай Бакунов получил новую должность. Далее дело в суде будет рассматривать Николай Доля. Отказ пришел уже за его подписью.
Отказ на просьбу о свидании / facebook.com/marina.adamovich.3
Одновременно пришли и два письма от Николая Стакевича.
"Как всегда, лаконично, он выдал много информации, которая меня больше всего волновала", — пишет Марина Адамович. По ее словам, она очень волновалась, что с назначением нового судьи дело могут начать рассматривать заново. Такое развитие событий не исключали и правозащитники.
Но Статкевич успокаивает: "Не волнуйся - "дублер" сидел изначально". Он также подтвердил, что не участвует в судебном процессе. Николай Стакевич этого добивался, и сейчас его не привозят на заседания.
Суд над ним и другими участниками процесса проходит в закрытом режиме. Статкевича, а также Тихановского, Лосика, Цыгановича, Сакова и Попова обвиняют в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды в Беларуси во время президентских выборов 2020 года.
09:07 28/09/2021
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