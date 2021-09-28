Николай Статкевич в суде / sb.by





Она просила суд о свидании, но ей в очередной раз пришел отказ.





"Все то же, что и раньше, кроме фамилии судьи", — отмечает Марина Адамович, пишет Еврорадио. На процессе по делу Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артёма Сакова и Дмитрия Попова сменился судья. Николай Бакунов получил новую должность. Далее дело в суде будет рассматривать Николай Доля. Отказ пришел уже за его подписью.





Отказ на просьбу о свидании / facebook.com/marina.adamovich.3





Одновременно пришли и два письма от Николая Стакевича.





"Как всегда, лаконично, он выдал много информации, которая меня больше всего волновала", — пишет Марина Адамович. По ее словам, она очень волновалась, что с назначением нового судьи дело могут начать рассматривать заново. Такое развитие событий не исключали и правозащитники.





Но Статкевич успокаивает: "Не волнуйся - "дублер" сидел изначально". Он также подтвердил, что не участвует в судебном процессе. Николай Стакевич этого добивался, и сейчас его не привозят на заседания.





Суд над ним и другими участниками процесса проходит в закрытом режиме. Статкевича, а также Тихановского, Лосика, Цыгановича, Сакова и Попова обвиняют в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды в Беларуси во время президентских выборов 2020 года.