+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Николаю Статкевичу не разрешили свидание с женой

Политзаключенному Николаю Статкевичу не разрешили свидание с женой. Об этом супруга политика Марина Адамович написала в Facebook.

Николай Статкевич в суде / sb.by

Она просила суд о свидании, но ей в очередной раз пришел отказ.

"Все то же, что и раньше, кроме фамилии судьи", — отмечает Марина Адамович, пишет Еврорадио. На процессе по делу Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика,  Владимира Цыгановича, Артёма Сакова и Дмитрия Попова сменился судья. Николай Бакунов получил новую должность. Далее дело в суде будет рассматривать Николай Доля. Отказ пришел уже за его подписью.

Отказ на просьбу о свидании / facebook.com/marina.adamovich.3

Одновременно пришли и два письма от Николая Стакевича.

"Как всегда, лаконично, он выдал много информации, которая меня больше всего волновала", — пишет Марина Адамович. По ее словам, она очень волновалась, что с назначением нового судьи дело могут начать рассматривать заново. Такое развитие событий не исключали и правозащитники.

Но Статкевич успокаивает: "Не волнуйся - "дублер" сидел изначально". Он  также подтвердил, что не участвует в судебном процессе. Николай Стакевич этого добивался, и сейчас его не привозят на заседания.

Суд над ним и другими участниками процесса проходит в закрытом режиме. Статкевича, а также Тихановского, Лосика, Цыгановича, Сакова и Попова обвиняют в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды в Беларуси во время президентских выборов 2020 года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]