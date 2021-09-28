Дмитрий Кулеба (Фото: Dmytro Kuleba / Facebook)





В эфире телеканала ICTV Кулеба сказал, что это заявление Лукашенко — образец российской пропаганды в его исполнении.





«Это сигнал о том, что у нас появляется 1000 километров угрозы. Помните, как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков? Так же Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории», — отметил глава украинского МИД.





По его словам, пишет Nv.ua,Украине следует быть независимой от Беларуси и внедрять собственную политику, даже если она отличается от политики партнеров.









«У нас 1000 километров границы с режимом человека, который много лет притворялся другом Украины, на самом деле заводя свою страну в российскую стайню», — заявил Кулеба.









Накануне Лукашенко заявил, что обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на границе с Украиной и они договорились «предпринимать какие-то действия».





В МИД Украины отреагировали на заявление Лукашенко об «американских базах». Там назвали это очередными «безосновательными инсинуациями».





В начале июля белорусский диктатор заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Он утверждает, что из Украины в Беларусь «поступает огромное количество оружия».





28 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили, что Беларусь временно закрыла границу.



