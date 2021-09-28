«1000 километров угрозы». Кулеба прокомментировал заявления Лукашенко об Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу того, что якобы войска НАТО под видом учебных центров создают в Украине свои базы.
Дмитрий Кулеба (Фото: Dmytro Kuleba / Facebook)
В эфире телеканала ICTV Кулеба сказал, что это заявление Лукашенко — образец российской пропаганды в его исполнении.
«Это сигнал о том, что у нас появляется 1000 километров угрозы. Помните, как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков? Так же Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории», — отметил глава украинского МИД.
По его словам, пишет Nv.ua,Украине следует быть независимой от Беларуси и внедрять собственную политику, даже если она отличается от политики партнеров.
«У нас 1000 километров границы с режимом человека, который много лет притворялся другом Украины, на самом деле заводя свою страну в российскую стайню», — заявил Кулеба.
Накануне Лукашенко заявил, что обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на границе с Украиной и они договорились «предпринимать какие-то действия».
В МИД Украины отреагировали на заявление Лукашенко об «американских базах». Там назвали это очередными «безосновательными инсинуациями».
В начале июля белорусский диктатор заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Он утверждает, что из Украины в Беларусь «поступает огромное количество оружия».
28 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили, что Беларусь временно закрыла границу.
Источник: Ирина Кутелева-Коваленко
08:41 28/09/2021
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