



По его мнению, Лукашенко дискредитировал себя как в глазах России, так и Украины.





"Лукашенко... разрушил один из планов РФ в минском процессе, потому что россияне нас постоянно пытаются обвинить в так называемом... отхождении от минских договоренностей… А своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем.... Слово "Минск" уже не звучит", - подчеркнул Резников.