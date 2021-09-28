Минская переговорная площадка - всё: Лукашенко разрушил образ независимого посредника
Как сообщает телеканал ICTV, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников раскритиковал политику Александра Лукашенко.
По его мнению, Лукашенко дискредитировал себя как в глазах России, так и Украины.
"Лукашенко... разрушил один из планов РФ в минском процессе, потому что россияне нас постоянно пытаются обвинить в так называемом... отхождении от минских договоренностей… А своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем.... Слово "Минск" уже не звучит", - подчеркнул Резников.
08:36 28/09/2021
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