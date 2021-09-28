



"Мы все должны пойти на выборы и проголосовать, зафиксировать свою позицию. После того, как закроются участки, мы должны выйти в центры наших городов, сел и вместе защитить завоеванную победу. Решается судьба Грузии, вопрос – быть или не быть. Я не буду смотреть за процессом со стороны. Взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и защитить вместе с вами ваше волеизъявление, принять участие в спасении Грузии", – сказал он, пишет Гордон.





В комментариях к видео Саакашвили опубликовал фото билета.





Однако в комментариях к посту журналиста Анатолия Марциновского об этом событии редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко обратил внимание, что сейчас места 4Е и 4F, на которые показывал билет Саакашвили, свободны (на имя политика было забронировано место 4F).





"10 минут назад были заняты. Затем отменил", – добавил Сидоренко.





Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. "Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснял политик.