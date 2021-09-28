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Пентагон испытал гиперзвуковую ракету

Скорость новой крылатой ракеты в пять раз превышает скорость звука. Пентагон отчитался об успешных испытаниях.

Фото: Reuters (архивное фото)

Министерство обороны США успешно провело испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука, пишет korrespondent.net. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщается на сайте Управления перспективных исследовательских программ Пентагона.

"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.

Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.

Напомним, в июле в США провалилась вторая попытка испытания гиперзвуковой ракеты. Ракета нормально отделилась от самолета, но ее двигатель не включился. Ракету пытались запустить с борта бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Источник: Елена Кучаровская
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