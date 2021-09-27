Она обратила внимание на число политзаключенных и тысячи беларусов, арестованных по политическим причинам, эскалацию репрессий, в том числе против журналистов. Тихановская заявила, что режим стал угрозой региональной и международной безопасности, и этот террор должен быть остановлен, говорится в сообщении её пресс-службы.





«Тихановская призвала поддержать специальный мандат Верховного комиссара ООН по правам человека для изучения нарушений прав человека в Беларуси и привлечения к ответственности виновных. В рамках этого мандата Верховный комиссар назначила трех экспертов высокого уровня – Каринны Москаленко (Россия), Сюзан Базилли (Канада) и Марко Милановича (Сербия)», - говорится в сообщении.



