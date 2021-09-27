Несмотря на возражения России, ПАСЕ проведет срочные дебаты по поводу миграционного кризиса на границе с Беларусью
Обсуждение миграционного кризиса на границе с Беларусью запланировано на 30 сентября.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на открытии осенней сессии 27 сентября большинством голосов одобрила проведение срочных дебатов на тему «Усиление миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью».
Кроме того, ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Афганистане и ее последствиях для региона и Европы, а также обсудит проект второго дополнительного протокола к конвенции о киберпреступности.
Против проведения срочных дебатов по Беларуси выступил представитель российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк. «Я, как и многие мои коллеги, против обсуждения вопроса по Беларуси, потому что он надуманный и искусственный», — сказал Кисляк. Его цитирует ex-press.live
Украинский депутат Алексей Гончаренко поддержал проведение дебатов по Беларуси. «Александр Лукашенко использует мигрантов в качестве оружия, в качестве средства давления. Уже были погибшие и раненые на границе. Эта тема очень важна», — заявил Гончаренко.
Председатель ПАСЕ Рик Дамс отметил, что обсуждение миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС в рамках процедуры срочных дебатов поддержало Бюро ПАСЕ.
В итоге 111 членов ПАСЕ проголосовали за проведение дебатов, против — 22, воздержались — 6.
Обсуждение миграционного кризиса на границе с Беларусью запланировано на 30 сентября.
По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.
9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.
22:16 27/09/2021
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