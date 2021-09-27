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Что же мы имеем по факту в год Народного единства? Заметки на полях опроса Института социологии НАН РБ

Как у сталеваров вся сила в плавках, а у Черномора в бороде, так и сила Беларусской модели — в единстве народа. Без нее, как без воды — и ни туды, и ни сюды.

Что же мы имеем по факту в год Народного единства? Заметки на полях опроса Института социологии НАН РБ
Чтобы не гадать на кофейной гуще, обратимся к результатам опроса, обнародованного Институтом социологии НАН РБ 21 сентября, пишет sn-plus.com

Какой бы вы хотели видеть Беларусь на международной арене через 5-10?


Вариант ответа %

Государством, сохраняющим нейтралитет и не входящимни в какие союзы и блоки
26,7

Государством — членом Европейского союза
13,7

Членов Евразийского экономического союза

13,7

Затруднились ответить
35,8

Естественно, первый вопрос к информации, исходящей от Государства для народа, — это вопрос о доверии. Вопрос интересный, но предлагаю на нем не заморачиваться. Любая официальная информация представляет определенную ценность. Даже та, которая к реальности не имеет никакого отношения, т.к. она характеризует того, кто ее представляет. А это дорогого стоит.

Существуют большое количество вопросов, с помощью которых социологи пытаются выяснить геополитические предпочтения белорусов. Например,

«Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в Европейский Союз, что бы Вы выбрали?» (НИСЭПИ).

Последний раз этот вопрос был задан в июне 2016 г. Объединение с Россий поддержало 42%, вступление в Евросоюз — 34% и затруднились с ответом 24%.

В Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого геополитический вопрос формулировался иначе:

«В каком союзе было бы лучше жить белорусам — в Европейском Союзе или в Союзе с Россией?»

В августе 2019 г. доля сторонников России превысила долю сторонников Евросоюза в 2,2 раза (54,5% vs. 25%).

Специалисты Института социологии пошли своим путем. Они выбрали формулировку, способную вызвать максимальное затруднение у респондентов. Результат не заставил себя ждать: более трети опрошенных (35,8%) затруднились с ответом.

Но это технический момент. Главный же результат заключается в равенстве долей геополитических противников! Сколько ни говори «халва», слаще во рту не станет. Сколько ни пугай население примерами бесчеловечного обращения литовских и польских пограничников с мигрантами, желающих видеть Беларусь членом Евразийского экономического союза, больше от этого не станет.

Таковые, безусловно имеются, и в достаточном количестве. Но их лимит пропаганда исчерпала. Поэтому дополнительные усилия дополнительных результатов не приносят.

«Мы не чья-то провинция…»


Следует обратить внимание на первую строку таблицы. Более четверти респондентов (26,7%) объединению с Западом или с Востоком предпочли нейтралитет. Это ожидаемый выбор, что повышает доверие к опросу государственных социологов.

В вопросе НИСЭПИ, приведенным выше, респондентам предлагалось выбирать из двух альтернативных вариантов. Они и выбирали. Если бы социологи предложили третий вариант в виде «собственного особого пути» (вариант «нейтрального»), то он оказался бы вне конкуренции. Такова особенность мировоззрения, сформированного в зоне лимитрофа.

Тут требуется пояснение. Лимитроф — это аналог лесостепи, т.е. переходная зона между цивилизациями. Если мы будем двигаться от ядра одной цивилизации (от территории, с доминированием качественных характеристик данной цивилизации) к ядру другой цивилизации, то обнаружим переходное пространство, на котором происходит постепенное угасание этих характеристик. Причем с какого-то момента параллельно с их угасанием будет наблюдаться нарастание характеристик альтернативной цивилизации. 

Беларусь расположена на стыке западно-христианской и российской цивилизаций. Поэтому нет ничего удивительного в том, что без особого труда можно отыскать факты, подтверждающие ее принадлежность как Европе, так и России. Соотношение этих фактов — тема для отдельного серьезного разговора. 

«На лимитрофе, — поясняет культуролог Игорь Яковенко, — формируется специфическое мироощущение. Он осознает себя как особый мир, не тождественный цивилизационным центрам. Поэтому, в частности, население лимитрофа демонстрирует идеологическое разведение с соседними цивилизациями». 

26,7% сторонников нейтралитета — наглядный пример специфического мироощущения, свойственного не только обывателям, но и тем, чьи рабочие кабинеты расположены во Дворце Независимости. Цитирую:

«Мы не чья-то провинция, не восточная окраина Европы или западная окраина России».

Кто ужинает девушку?


Как оценить равенство сторонников европейского и евразийского выбора? Примерно так же, как оптимисты и пессимисты оценивают стакан, наполовину заполненный водой. Для оптимистов он наполовину полон. Для пессимистов наполовину пуст. 

Но в любом обществе кроме оптимистов и пессимистов имеется некоторое количество реалистов. К сожалению, они редко бывают в большинстве.

Сторонники европейского выбора в Беларуси, как правило, отказываются признавать лимитрофную природу белорусского общества. Поэтому они рассматривают результаты первых и пока единственных президентских выборов (1994) в качестве «загогулины», на худой конец, ошибки.

В ответ на подтверждение их закономерности социологами НИСЭПИ проблем с поиском объяснения не существует. Оно не выходит за границу пословицы «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует».

Согласимся на минуту с актуальностью пословицы. Кто, однако, ужинает девушку? Если Государство для народа, то почему результаты опроса НИСЭПИ совпали с результатами ЦИК только в 1994 г., т.е. в доермошинский период электоральной истории Беларуси? Но в доермашинский период о Государстве для народа и речи не было. 

Всему и всегда можно найти объяснение. Наибольшей популярностью пользуются самые простые, не требующие специальных знаний. Конспирологические, в этом смысле, были, есть и будут вне конкуренции. 

Это для ремонта бочка в туалете требуется специалист. К нему большинство из нас и обращается. Но в политике, впрочем, как и футболе разбирается каждый, и каждый имеет мнение, которое считает собственным.
Сергей Николюк, политолог
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