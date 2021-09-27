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За восемь месяцев 2021 года 58 граждан Беларуси обратились с просьбой о предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос интернет-издания " ГОРДОН".

За указанный период 82 гражданина Беларуси вступили в гражданство Украины.





"С 1 января по 1 сентября 2021 года гражданам Республики Беларусь выдано 520 видов на постоянное жительство (впервые и в порядке обмена) и 2260 видов на временное жительство (впервые и в порядке обмена). [За этот же период] продлен срок пребывания на территории Украины 328 гражданам Республики Беларусь", – сообщили в Госмиграционной службе.





По состоянию на 1 января 2021 года в Украине постоянно проживало 9632 гражданина Беларуси, за 2020 год их количество возросло на 378 человек. Временно в стране на 1 января проживало 4569 граждан Беларуси (+1548 человек за 2020 год).



