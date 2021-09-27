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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Еще 6 человек признали политзаключёнными

Это Никита Зимин, Денис Лозовский, Олег Буйкевич, Олег Хичёв, Евгений Крачковский и Сергей Думава.

Таким образом на сегодня в Беларуси 691 человек имеет статус политзаключенного, сообщают правозащитники "Весны".

Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключённых и всех остальных политических заключённых, а также людей, задержанных за участие в мирных собраниях. Также они призывают прекратить политические репрессии в стране.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов, Lawtrend, "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр.
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