Еще 6 человек признали политзаключёнными
Это Никита Зимин, Денис Лозовский, Олег Буйкевич, Олег Хичёв, Евгений Крачковский и Сергей Думава.
Таким образом на сегодня в Беларуси 691 человек имеет статус политзаключенного, сообщают правозащитники "Весны".
Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключённых и всех остальных политических заключённых, а также людей, задержанных за участие в мирных собраниях. Также они призывают прекратить политические репрессии в стране.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов, Lawtrend, "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр.
19:04 27/09/2021
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