Таким образом на сегодня в Беларуси 691 человек имеет статус политзаключенного, сообщают правозащитники "Весны".





Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключённых и всех остальных политических заключённых, а также людей, задержанных за участие в мирных собраниях. Также они призывают прекратить политические репрессии в стране.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов, Lawtrend, "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр.







