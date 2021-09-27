— Министр Макей в Нью-Йорке негативно высказался о санкциях против Беларуси, мол, они скажутся на продовольственной безопасности в мире, — рассуждает Андрей Дмитриев в свежем стриме . — Но мир из-за этих санкций голодать не будет. Дело касается «Беларуськалия»: как бы ни хорохорились власти — санкции бьют по экономике.





Многие пропагандисты говорят, что экспорт растет, хорошая конъюнктура. Но давайте смотреть по итогам года на рост цен и зарплаты. Тогда и станет ясно по экономике.





Говорить о росте экономики не приходится. Я сейчас объехал южные районы Беларуси, — даже там люди говорят, что жить становится хуже.





Это Пинщина. Но вернемся к генассамблее ООН. Беларусь в топе, да не в том. Беларусь в топе стран, где нарушаются права человека. Нам бы говорить о росте доходов, но нас упоминают наравне с Сирией. На международном уровне у белорусских властей не получается изменить к себе отношение.





Как известно, на прошлой неделе Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Финляндии.





— Произошел какой-то обмен мнениями, — продолжает политик. — Но интересно другое, Финляндия могла бы стать страной-переговорщиком. Тем более, у белорусских властей нет аллергии на Финляндию. Но есть одна проблема — о чем говорить? Нужен предмет диалога, который одинаково понимаем сторонами.





Но сейчас власти не готовы говорить даже по миграционному кризису. Даже если власть найдет страну-посредника на переговорах, то принципиальное изменение отношений к белорусским властям очень серьезное.





Если власть захочет каких-то изменений, то им придется делать шаги в одностороннем порядке. И я не о 13 помилованных, а о реальном освобождении политзаключенных, остановке миграционного кризиса, — говорит Андрей Дмитриев.





Также подписчики поинтересовались у сопредседателя «Говори правду», почему он перестал появляться в эфире государственного ТВ.





— Последний раз на белорусское телевидение меня звали в сентябре 2020 года. Я тогда сходил — и больше не звали. Я всегда иду и высказываю свою точку зрения. Пусть приглашают, если готовы.





Но мне кажется, у них сейчас другая концепция: говорят одно и то же — мы правы, мы молодцы, мы делаем все правильно. Причем, выдумывают все на ходу, пишет Салідарнасць.



