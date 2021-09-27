Начало обнадеживало, но после пересчета голосов на парламентских выборах в Исландии женщины не получат большинство
В парламент Исландии проходят 33 мужчины и 30 женщин
Фото: depositphotos.com
В Исландии пересчитали голоса на парламентских выборах. После пересчета оказалось, что в Альтинге будет больше мужчин, сообщила исландская государственная телерадиокомпания RUV.
Подсчет голосов в Северо-западном округе страны выявил несоответствие. Во второй половине дня выборов было решено пересчитать там голоса.
Пересчет изменил соотношение мужчин и женщин в парламенте. Первоначально в Альтинг должны были войти 33 женщины и 30 мужчин. В таком случае Исландия стала бы первой страной в Европе, в которой женщины составляют парламентское большинство.
Однако после пересчета голосов в парламент войдут 33 мужчины и 30 женщин. Также в парламент не прошла 21-летняя Леня Рун Таха Карим – она стала бы самым молодым депутатом в истории страны.
18:37 27/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение