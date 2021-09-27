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В Исландии пересчитали голоса на парламентских выборах. После пересчета оказалось, что в Альтинге будет больше мужчин, сообщила исландская государственная телерадиокомпания RUV.





Пересчет изменил соотношение мужчин и женщин в парламенте. Первоначально в Альтинг должны были войти 33 женщины и 30 мужчин. В таком случае Исландия стала бы первой страной в Европе, в которой женщины составляют парламентское большинство.





Однако после пересчета голосов в парламент войдут 33 мужчины и 30 женщин. Также в парламент не прошла 21-летняя Леня Рун Таха Карим – она стала бы самым молодым депутатом в истории страны.



