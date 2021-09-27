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Невезучий: Макрон был атакован неизвестным предметом в Лионе

Президент Франции Эммануэль Макрон был атакован неизвестным "снарядом" во время своего визита в Лион и встречи c его жителями. По предварительной информации, в него бросили вареное яйцо: оно не разбилось, когда ударилось о политика.


Инцидент произошел, когда глава государства прогуливался по выставке Eurexpo. Предмет попал в плечо французскому лидеру и отскочил от него.

Кидавший выкрикнул "Да здравствует революция!", после чего президентская охрана удалила его из зала в наручниках. Макрон попросил у сотрудников своей команды поговорить с молодым человеком, чтобы выяснить его мотивы.

В ходе своего визита президент Франции говорил о поддержке ресторанов и гостиниц в эпоху пандемии.
oxu.az
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