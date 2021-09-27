



Инцидент произошел, когда глава государства прогуливался по выставке Eurexpo. Предмет попал в плечо французскому лидеру и отскочил от него.





Кидавший выкрикнул "Да здравствует революция!", после чего президентская охрана удалила его из зала в наручниках. Макрон попросил у сотрудников своей команды поговорить с молодым человеком, чтобы выяснить его мотивы.





В ходе своего визита президент Франции говорил о поддержке ресторанов и гостиниц в эпоху пандемии.



