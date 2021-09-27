МИД Украины: Лукашенко превращает Беларусь в сплошную военную базу России
Лукашенко превращает Беларусь в военную базу РФ, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
архивное фото
"В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности.
Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Он отметил, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине беларуского народа.
"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси.
Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности беларуского народа. В то же время мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", - заявил Николенко.
По его словам Украина делает это, потому что разделяет европейские ценности. "Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - сказал представитель МИД Украины.
Источник: interfax.by
17:50 27/09/2021
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