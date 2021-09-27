Александр Лукашенко провел совещание по ситуации на границах Беларуси. В нем участвовали представители силового блока страны.









Так чего же ожидать в этом направлении — попытку нормализировать ситуацию с мигрантами или, наоборот, еще большего потока желающих попасть через Беларусь в страны Евросоюза?





Александр Класковский. — Соседи утверждают, что этот кризис создавался искусственно, и сейчас все возвращается бумерангом. — Следя за сегодняшним совещанием, где Лукашенко констатировал, что мигранты стали проблемой и для Беларуси, в странах Евросоюза могут сказать: «Белорусские власти за что боролись на то и напоролись», — говорит в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» . — Соседи утверждают, что этот кризис создавался искусственно, и сейчас все возвращается бумерангом.





С одной стороны, нелегалы продолжают прибывать в Беларусь, ведь они понимают, что тут на халяву можно проскочить. С другой, видим, как поляки, литовцы, латыши стали жестко отвечать. Для официального Минска это определенная неожиданность, ведь думали, что «гнилая Европа» с ее гуманизмом не найдет симметричный ответ.





Если смотреть, как освещают события на границе белорусские государственные медиа и СМИ сопредельных государств, то это можно назвать информационной войной. Трудно докопаться до истины. С того, что мы знаем: поляки, литовцы, латыши действительно не цацкаются с мигрантами, заворачивают их.





Когда люди из проблемных стран, где идут войны, массово возвращаются в Беларусь, то это создает угрозу и для безопасности нашей страны.





У меня такое впечатление, что белорусская сторона немного растеряна, и думает, как по чуть-чуть выходить из данной ситуации.





Лукашенко рефреном повторял: вы против нас санкции вводите, чего это мы будем вас защищать. Это такое очередное приглашение к переговорам, к торгу. И по этой, и по другим тематикам.





Тем не менее, риторика Лукашенко остается прежней: демонстрация своей несгибаемости, твердости — это обычный его стиль. Но есть такие нотки, которые указывают, что белорусская сторона все-таки будет выруливать в данной ситуации. Перспектива как-то победить ЕС и склонить к переговорам на своих позициях все более призрачная, — считает Александр Класковский.





Могло ли данное совещание быть результатом тайной поездки в Сочи, куда на выходных точно летал самолет правителя Беларуси (в свите был и присутствующий сегодня на встрече руководитель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо).





— Не секрет, что Евросоюз в вопросе миграционного кризиса апеллирует к Москве с просьбой повлиять на решение конфликта. Да, Путин защищает Лукашенко. Но это не значит, что он не может вести двойную игру. У Путина есть свои интересы на европейском направлении: запустить «Северный поток-2»; другие газовые вопросы; ослабить западные санкции.





Я думаю, что Москва могла бы согласиться на определенные условия: вы смягчаете санкции, а мы пробуем повлиять на Лукашенко, чтобы он не создавал таких головных болей с мигрантами.