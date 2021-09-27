



«У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы», - заявил 27 сентября Александр Лукашенко, заслушивая доклад об обстановке на государственной границе Беларуси.





Он подчеркнул, что уже даже сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью.





«Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Он поручил уделять особое внимание участку границы с Украиной.





«Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», - подчеркнул Лукашенко.





По его словам, данная тематика неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным.





«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», - заявил Лукашенко.





Напомним, что в конце прошлой недели Путин провел совещание с членами Совета безопасности России, на котором обсуждались вопросы дальнейшей интеграции с Беларусью и охраны "союзных" границ.





На следующий день в Сочи в срочном порядке вылетел вначале сам Лукашенко, а за ним глава Государственного погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо. ГосСМИ о визите ничего не сообщили.