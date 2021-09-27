



- Судя по разочарованным высказываниям Макея об отмене встречи со Збигневом Рау, а также по репликам о «проблемах в нашей повестке дня», все, что мы говорили ранее о целях рукотворного кризиса на западной границе, оказалось совершенно правильным.





Речь действительно идет о том, что Минск специально создал проблему в расчете на то, что Европа будет вынуждена пойти на диалог для ее решения. Специфика момента: начиная с 1996 г. ни одна политическая кампания в Беларуси не была признана, ни один орган власти не считался легитимным, однако все продолжали иметь дело с местным режимом «де-факто» - типа, ну а с кем же еще?





Последствия 2020 года оказались слишком тяжелыми: сейчас с Минском никто не хочет вести дел ни де-юре, ни де-факто.





Заставить Евросоюз говорить с действующей властью и делать это в рамках определенной именно белорусской стороной повестки, то есть, обсуждать мигрантов, а не права человека, новые выборы и политзаключенных – в этом и была цель искусственного кризиса, и разочарование Макея отменившейся встречей лучшим образом подтверждает эти предположения.





Возобновление хоть каких-то контактов на Западном направлении нужно просто критически по двум причинам. Во-первых, надо, конечно, как-то пытаться влиять на санкционные процессы. Во-вторых, и, как мне кажется, это становится все более очевидным: сильно давит Россия.





Конечно, под антизападную риторику и рассказы о братстве (свой электорат ведь тоже нельзя распугивать), однако вполне четко и последовательно: во-первых, вопросы интеграции Москве намного комфортнее будет решать с другой, пусть и формально, властью; во-вторых, на Востоке все больше раздается голосов о предстоящем большом транзите, а тут есть один важный момент – ни секунды не сомневаюсь, что Путин просто не видит ситуации, при которой он бы ушел с поста, а Лукашенко – остался и продолжил «интегрироваться» в своем фирменном стиле.





На сегодняшнем совещании было много сказано о мигрантах, палатках и дровах, однако было подчеркнуто, что «проблемы» на границе – не только гуманитарные. В Минске заявили, что напряженность растет в сфере «обороны», опять заговорили о войсках.





Риторика эта не нова, уже слышали в 2020 г. и ранее, однако в контексте того, что сейчас происходит, она выглядит переходом на новый уровень – угрозой наращивания на границе военного присутствия. То, что это зазвучало после провала ожиданий Макея, в принципе, логично – Минск поднимает ставки.





То, что это происходит после странного визита в Сочи с участием главного белорусского пограничника, тоже, в принципе, объяснимо: приграничный кризис может поддерживаться и Минском, и Москвой одновременно, вот только цели у них могут быть разные: белорусская власть пытается таким образом обратить на себя внимание, Кремль же отлично осознает, что такие действия лишь усиливают внешнеполитическую изоляцию «партнера».





Большая проблема белорусской стороны в том, что в ЕС прекрасно понимают: мигранты не «пришли за тысячи километров», их целенаправленно привезли. Следовательно, речь идет не о «кризисе», а о шантаже. В прагматичной до крайности Европе вряд ли найдется хоть один политик, который всерьез выскажется за то, чтобы уступить шантажисту.





А, поскольку реагировать на происходящее нужно, все это приведет лишь к усилению санкционного давления, то есть, к результатам, прямо противоположным тем, которые хотели бы увидеть режиссеры и инициаторы происходящего.





А это значит, что пространство, которого после августа 2020 г. и так было немного, схлопывается буквально на глазах. Еще до весны 2021-ого на Западе просто не хотели с Минском разговаривать. Сейчас же тренд вырисовывается все четче: Восток будет давить политически, Запад – экономически.





А аргументы для повышения ставок уже вот-вот и закончатся совсем.



