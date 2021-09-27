Татьяна Хомич, сестра Марии, получила награду от ее имени, сообщает Свабода





6 сентября в Минске озвучили приговор Марии Колесниковой - бывшую участницу избирательного штаба Виктора Бабарико и президиума Координационного совета осудили на 11 лет колонии.





Премия имени Вацлава Гавела присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation, начиная с 2013 года. Премия посвящена памяти Вацлава Гавела - последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии.





Премия Вацлава Гавела является правопреемницей премии Парламентской ассамблеи Совета Европы по правам человека, которая присуждалась каждые 2 года, начиная с 2007 года.





Лауреатом премии может стать лицо или неправительственная организация, работающие в направлении защиты прав человека. Денежная часть премии составляет 60 тысяч евро.





Первым лауреатом премии имени Вацлава Гавела стал белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.





Ранее Мария Колесникова была награждена рядом других европейских премий.