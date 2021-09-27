Созданное режимом Лукашенко государство оказалось в компании африканских, латиноамериканских и азиатских диктатур с низким уровнем жизни (Зимбабве, Бангладерш, Мьянма, Гондурас и другие).





ITUC составляет рейтинг прав рабочих в странах мира в восьмой раз. В этом году в десятку худших попали две новые страны: Мьянма, где власть захватила военная хунта, и Беларусь, которая уже была в худшей десятке в 2015 и 2016 годах.





Беларусь наряду с Мьянмой вошла в этом году в рейтинг как государство, в котором гарантий прав рабочих просто нет. Беларусь также отмечена создателями рейтинга как страна без доступа к правосудию.





По мнению составителей рейтинга, хуже, чем в Беларуси, но не намного, ситуация с правами рабочих обстоит только в странах с перманентными боевыми действиями (Сирия, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Бурунди, Ливия, Сомали), отмечает журналист Серж Харитонов.





В рейтинг не включили Северную Корею, Саудовскую Аравию, Западную Сахару и некоторые другие страны и территории, о которых нет никаких данных.

































