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В компании с Сирией и Сомали: Беларусь вошла в десятку самых неблагополучных для рабочих стран мира

В 2021 году Беларусь вошла в список десяти самых неблагополучных стран мира для рабочих в рейтинге ITUC Global Rights Index.

В компании с Сирией и Сомали: Беларусь вошла в десятку самых неблагополучных для рабочих стран мира
Созданное режимом Лукашенко государство оказалось в компании африканских, латиноамериканских и азиатских диктатур с низким уровнем жизни (Зимбабве, Бангладерш, Мьянма, Гондурас и другие).

ITUC составляет рейтинг прав рабочих в странах мира в восьмой раз. В этом году в десятку худших попали две новые страны: Мьянма, где власть захватила военная хунта, и Беларусь, которая уже была в худшей десятке в 2015 и 2016 годах.

Беларусь наряду с Мьянмой вошла в этом году в рейтинг как государство, в котором гарантий прав рабочих просто нет. Беларусь также отмечена создателями рейтинга как страна без доступа к правосудию.

По мнению составителей рейтинга, хуже, чем в Беларуси, но не намного, ситуация с правами рабочих обстоит только в странах с перманентными боевыми действиями (Сирия, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Бурунди, Ливия, Сомали), отмечает журналист Серж Харитонов.

В рейтинг не включили Северную Корею, Саудовскую Аравию, Западную Сахару и некоторые другие страны и территории, о которых нет никаких данных.
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