Он обсудил с главами силовых ведомств ситуацию, которая сложилась на границе Беларуси со странами Евросоюза.









«Давайте посоветуемся, как дальше будем работать, — обратился он к генералам. — Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди».





Он подчеркнул, что «ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная». Более того, Лукашенко подчеркнул, что руководство этих стран «взяло курс на конфронтацию с Беларусью».





«Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной», — приводит слова правителя его пресс-служба.





Напомним, белорусские власти обвиняют в нелегальной миграции так называемый «коллективный Запад». Сначала Лукашенко об этом заявил, а затем эту тему продолжил и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.





Отметим, что 8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».





«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».





В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша. Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».





По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.













Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.