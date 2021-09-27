"Через Макея Лукашенко фактически напрямую обвинил ООН в «финансировании революции» в Беларуси. Получается, что в борьбе с режимом Лукашенко объединились все — от «Хамас» до ООН, косвенно Ватикан, - пишет Павел Усов.





- Осталась ли в мире ещё какая организация или сила, которая бы не пробовала свергнуть Лукашенко, и которую можно было бы обвинить в организации мятежа против «великого деятеля». Наверное, если бы Лукашенко мог, то он, наверное, обвинил бы в заговоре Перуна и Иисуса Христа.





Что же это за явление такое? С одной стороны, можно предположить, что Макей просто доводит до абсурдного абсурда внешнюю политику, и показывает общее состояние ума внутри правящей группы. Уже в принципе не важно, что говорить, кого обвинять, что в мире подумают — вам (миру) придётся с этим мириться.





Это такой способ политической мобилизации. А что им ещё остаётся, если в стране есть люди настолько примитивные, что будут верить во вселенский заговор, и реализовывать эту повестку дня, уничтожая остатки здравомыслия в обществе, — тем лучше для режима. Позитивной повестки людям Лукашенко уже не создать, остаётся полная примитивизация сознания.





С другой стороны, обвинения такого уровня должны подчеркнуть само величие режима и «победителя». «Смотрите, ЦРУ, Белый Дом, вместе с ООН (те, которые рушили страны от Югославии до Сирии) били, били и не разбили. Вот он гений власти Лукашенко. «Несокрушимый гений».





Что остаётся? Выйти из всех международных организаций и закрыться в своём сарае (т.е., в Дроздах). Таким образом подчеркнуть собственную самодостаточность. Тем более, что через ООН и в ООН тракторы тяжело продавать, соответственно присутствие Беларуси должно быть оптимизировано.





В принципе, это может быть очередным этапом в борьбе с «мировой закулисой» и «коллективный Западом». Так сказать, демонстрация абсолютной «суверенной автократии»".