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ОНТ: по делу о забастовках на предприятиях задержаны 13 человек. Среди статей - измена государству

По госканалу ОНТ показали сюжет об организации «Рабочы рух».


По информации телеканала, по уголовному делу задержаны 13 человек, они находятся в СИЗО КГБ. Среди статей, которые им вменяют — измена государству. Ранее правозащитники сообщали об 11 задержанных, пишет gazetaby.com

Авторы сюжета утверждают, что целью «Рабочага руха» была организация забастовок на белорусских предприятиях, промышленный шпионаж, «диверсионная деятельность», и «угрозы руководству, чиновникам силовикам».

Также по госканалу заявили, что организацию контролировали спецслужбы США и Литвы. В эфир вышли фрагменты конференций в Zoom, в которых разные люди говорят о забастовках в Беларуси.

«Если бы рабочие не вышли на работу, например, ГродноАзот остановили бы, перекрыв водозабор. Это вызвало бы аварийную остановку производства», — сообщил закадровый голос.

По словам авторов сюжета, одной из целей «экстремистов и их зарубежных кураторов» был «Гродно Азот». Однако «сценарии остановки цехов» разрабатывались и для других предприятий, в их числе — «Нафтан», Белорусский металлургический завод, МАЗ, Минский завод колесных тягачей, Белорусская железная дорога.

Также в эфире показали фрагмент допроса неназванного человека в неназванном месте. Допрос вел неизвестный с измененным голосом.

— Войтехович обсуждал с вами вопросы совершения в отношении объектов Белорусской железной дороги каких-либо действий, связанных с блокировкой движения, нанесения имущественного вреда? — спросил человек за кадром.

— Да, — ответил человек в красной куртке.

— Какие вопросы обсуждались?

— Ну, закладки ложить.

«Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: измена государству и создание экстремистского формирования. В СИЗО КГБ водворены 13 человек. Большинство из них уже дали признательные показания», — сообщили в телеэфире.
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