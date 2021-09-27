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После "частного" визита в Сочи Лукашенко собрал совещание с силовиками

По возвращении из "частного визита" в Сочи Лукашенко собрал совещание с силовиками.

По возвращении из "частного визита" в Сочи, который никак не комментировали белорусские государственные СМИ, Лукашенко собрал совещание с силовиками, чтобы обсудить ситуацию на западной границе Беларуси.


Интересно, что среди присутствующих на совещании и глава Погранкомитета Анатолий Лаппо, который в пятницу срочно был командирован в Сочи, отмечает @nashaniva
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