Об этом заявил лидер Социал-демократов (SPD) Олаф Шольц, ставший лидером по итогам голосования в бундестаг, сообщает Reuters.





Как и предполагали аналитики, он пригласит для формирования коалиции партии "Зеленых" и "Свободных демократов".





Напомним, в бундестаге будет 735 депутатов, парламентское большинство составляет 368.





Социал-демократы получили 206 мест, ХДС/ХСС — 196, Зеленые - 118, Свободные демократы - 92.





Таким образом, социал-демократы, чтобы иметь большинство в парламенте, могут создать коалицию либо с ХДС/ХСС, либо с Зелеными и Свободными демократами.





Новое правительство Германии может быть более жестким в отношении режима Лукашенко





"Если следующее немецкое правительство будет сформировано той коалицией, о которой мы говорили (социал-демократы, либералы и «зеленые»), то внешняя политика Германии существенно изменится.

В позиции либералов и "зеленых" много различий — но не в белорусском вопросе", - Александр Фридман Она будет менее прагматичной, ценности будут играть большую роль. Они будут более решительно требовать освобождения политзаключенных, более жестких санкций (уже требуют).", - считает немецкий историк



























