Лидер выборов в Германии отказался от коалиции с партией Меркель
Партии Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) - не предложат участие в правящей коалиции в бундестаге.
Об этом заявил лидер Социал-демократов (SPD) Олаф Шольц, ставший лидером по итогам голосования в бундестаг, сообщает Reuters.
Как и предполагали аналитики, он пригласит для формирования коалиции партии "Зеленых" и "Свободных демократов".
Напомним, в бундестаге будет 735 депутатов, парламентское большинство составляет 368.
Социал-демократы получили 206 мест, ХДС/ХСС — 196, Зеленые - 118, Свободные демократы - 92.
Таким образом, социал-демократы, чтобы иметь большинство в парламенте, могут создать коалицию либо с ХДС/ХСС, либо с Зелеными и Свободными демократами.
Новое правительство Германии может быть более жестким в отношении режима Лукашенко
"Если следующее немецкое правительство будет сформировано той коалицией, о которой мы говорили (социал-демократы, либералы и «зеленые»), то внешняя политика Германии существенно изменится.
Она будет менее прагматичной, ценности будут играть большую роль. Они будут более решительно требовать освобождения политзаключенных, более жестких санкций (уже требуют). В позиции либералов и "зеленых" много различий — но не в белорусском вопросе", - считает немецкий историк Александр Фридман
Белорусский партизан
11:03 27/09/2021
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