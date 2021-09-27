



И хотя причины они видят разные, но Минск, по их мнению, в этом точно не виноват, пишет telegraf.by





Версия Вольфовича

Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ заявил, что в тех миграционных потоках, которые «идут и пытаются идти через Беларусь на территорию Восточной Европы», Беларусь не виновата.





«Не надо искать корень зла в Беларуси, хотя нас в этом и упрекают. Надо посмотреть и спросить коллективный Запад, что способствует этим миграционным процессам, откуда эти потоки мигрантов вообще взялись», — сказал Вольфович, отметив, что Запад не только разрушил ближневосточные страны, но и «в Европу их даже позвали».





По его словам, «Запад пытается отгородиться от этой проблемы колючей проволокой».





«Из-за этого гибнут люди, которые пытаются пройти туда. Вместо того, чтобы решать это нормальными дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи, Запад пытается обвинить Беларусь, что мы ведем какую-то гибридную войну. На самом деле такого нет», — сказал госсекретарь Совбеза.





По его словам, только за август-сентябрь белорусские пограничники пресекли более 700 попыток выдворения с территории Польши и Литвы на территорию Беларуси более 8,5 тыс. беженцев, которых «пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Беларуси».





Откуда они там взялись, Вольфович не уточнил, но заявил, что «нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус».





Версия Карпенкова

В свою очередь Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ заявил, что за ситуацией с мигрантами стоят подразделения специального назначения, которые «пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов».





«По всей Западной Европе собирают и ИГиловцев, всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того чтобы дестабилизировать обстановку», — сказал Карпенков.





По его словам, натовские войска, прячась за спинами женщин и детей, «забрасывают нам сюда потенциальных диверсантов, конкретно угрожая нам оттуда оружием».





«Мы их раздеваем, осматриваем, чтобы не было видно явных каких-то ранений, признаков того, что тот или иной мигрант участвовал в боевых действиях, стрелял из автомата, потому что остаются определенные следы на теле», — сообщил военный.





По словам Карпенкова, внутренние войска оказывают помощь пограничникам, «чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши».





Генерал считает, что возможны «многоходовые комбинации», при которых используют «непонятных то ли пограничников, то ли полицейских».





«Понять, откуда они, тяжело»

Ранее замглавы Погранкомитета Беларуси Роман Подлинев обвинил Латвию, Литву и Польшу в нарушении международных норм и двусторонних договоров с Беларусью. А также заявил, что должны быть доказательства, что мигранты попали на территорию ЕС из Беларуси, потому что «понять, откуда они, тяжело».





«Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Поэтому такая ситуация и складывается», — сказал замглавы.





У ЕС своя версия

Между тем 8 сентября представительство Европейского союза в Беларуси заявило, что «наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми».





Там подчеркнули, что «для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин».





«ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику», — заявили в ЕС.





В Евросоюзе отметили, что «нерегулярная миграция не может быть предметом торга». А «с октября 2020 года, когда Совет ЕС принял Заключения о ситуации в Беларуси, власти Беларуси полностью осведомлены о постепенном подходе ЕС к применению санкций и об условиях снятия Европейским союзом ограничительных мер и нормализации отношений».