Официально неизвестно, кто именно был на борту — ни пресс-служба, ни госСМИ, ни телеграм-канал «Пул Первого» не комментировали информацию. Однако российское агентство «РИА-Новости» назвала поездку в Сочи «частным визитом» — «отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».





Кроме этого, в Сети обращают внимание, что самолет вылетел из курортного города вскоре после окончания проходившего там «Гран-при России» по Формуле-1.





Примечательно и то, что на официальном правовом портале Беларуси 24 сентября появилось распоряжение о командировании главы Пограничного комитет Анатолия Лаппо в Сочи.





«Кремль будет дожимать Лукашенко»

Аналитик Игорь Тышкевич назвал интересным конец недели на новости по белорусско-российским отношениям. Совещание Владимира Путина по Беларуси с Советом Безопасности РФ, внезапный визит Лукашенко и Лаппо в Сочи. А также тот факт, что Путин подтвердил скорую встречу с Лукашенко, но темой обсуждения назвал «тушение лесных пожаров».





«Пожары» будут тушить. Только в других сферах. С огромной вероятностью будет обсуждаться тема конституционной реформы и референдума — Кремль будет дожимать Лукашенко на выгодные себе формулировки в новой Конституции. Будет звучать тема газа — особенно актуально в свете войны Газпрома за сертификацию СП-2. Возможно, затронут тему мигрантов», — считает Тышкевич.





Он предположил, что список тем будет существенно расширен, если встреча состоится после 29 сентября, потому что в этот день к Путину в Сочи должен прилететь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.





«И, если будет разговор «на троих» либо встреча белорусско-турецкая, либо даже Путин примет Лукашенко после разговора с турецким коллегой, перечень тем можно будет расширить на нефтяную отрасль (в том числе рынок топлива Украины), торговлю оружием, проекты в Сирии, Афганистане и Иране. Ах, да, и миграционном кризисе. Но если в разговоре будет «турецкая сторона», то обсуждать будут механизмы выхода из политики поддержки миграционных потоков. Не сиюминутного сворачивания, но всё же выхода из пикировки», — заявил аналитик.





«Куда ему сегодня еще ехать кроме Сочи?»

А вот политический обозреватель Валерий Карбалевич выразил мнение, что Лукашенко полетел просто отдыхать.





«Казалось, какой тут секрет, почему об этом не сказать, что вот на неделю, или больше может, Лукашенко поехал отдохнуть. А куда ему сегодня еще ехать кроме Сочи? То, что государственные медиа никак ничего не говорят об этом, а ведь это скрыть невозможно, российские медиа об этом сообщают. Вот тут самое удивительное. Я здесь не вижу никаких особых секретов. Думаю, что действительно речь идет об отдыхе», — сказал он.