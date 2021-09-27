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Глава МИД Польши отказался от встречи с Владимиром Макеем в ООН

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отказался от встречи главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, хотя, по словам Макея, сам был инициатором общения. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала СТВ.

Глава МИД Польши отказался от встречи с Владимиром Макеем в ООН
Макей заявил, что некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время от нее отказались.

"Так сделал мой польский коллега, хотя нам есть, о чем поговорить и есть что обсудить", — сказал он.

Напомним, пишет Еврорадио, что среди европейских министров, которые согласились на встречу с Макеем был, в частности, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.  В интервью финской газете Helsingin Sanomat он позже рассказал, что обсуждал с белорусским министром вопросы прав человека и политзаключенных. Он также напомнил о том, что оппозиция Беларуси готова к диалогу с властями, и поднял вопрос о миграционном кризисе.

При этом в эфире белорусского телевидения Макей заявил, что западные коллеги в конфиденциальных беседах, по его ощущениям "достаточно скептически оценивают деятельность" оппозиции и Светланы Тихановской. Макей вспомнил и о ней, но так и не рискнул назвать ее имя.  

"Знаете, оценки — дословно я хочу сказать, — что мадам чувствует себя очень нервозно. С учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний", — заявил он.

Напомним, что ранее появились подробности встречи главы белорусского МИД с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

Во время встречи Макей, по его словам, заявил о причастности представителей ООН в Беларуси к финансированию белорусских протестов,.
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