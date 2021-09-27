Макей заявил, что некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время от нее отказались.





"Так сделал мой польский коллега, хотя нам есть, о чем поговорить и есть что обсудить", — сказал он.





Напомним, пишет Еврорадио, что среди европейских министров, которые согласились на встречу с Макеем был, в частности, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. В интервью финской газете Helsingin Sanomat он позже рассказал, что обсуждал с белорусским министром вопросы прав человека и политзаключенных. Он также напомнил о том, что оппозиция Беларуси готова к диалогу с властями, и поднял вопрос о миграционном кризисе.





При этом в эфире белорусского телевидения Макей заявил, что западные коллеги в конфиденциальных беседах, по его ощущениям "достаточно скептически оценивают деятельность" оппозиции и Светланы Тихановской. Макей вспомнил и о ней, но так и не рискнул назвать ее имя.





"Знаете, оценки — дословно я хочу сказать, — что мадам чувствует себя очень нервозно. С учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний", — заявил он.





Напомним, что ранее появились подробности встречи главы белорусского МИД с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.





Во время встречи Макей, по его словам, заявил о причастности представителей ООН в Беларуси к финансированию белорусских протестов,.



