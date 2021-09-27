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Boeing президента Беларуси вернулся из Сочи в Минск. О визите официально по-прежнему ничего не сообщается

Президентский “Борт №1” вылетел из Сочи вчера в 18.30 – он провел там почти двое суток



Президентский Boeing-767 прилетел в Сочи еще в пятницу, 24 сентября, в 17:35. Однако официальных визитов президента Беларуси не анонсировалось. В тот день государственное агентство БелТА сообщило, что 24 сентября, Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия, фотографий или видео со встречи не было. На публике Александр Лукашенко последний раз появлялся в четверг, 23 сентября - встречался с министром промышленности и вице-премьером.

Ближе к вечеру 24 сентября российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что Александр Лукашенко направился в Сочи с частным визитом:

- Прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию, - пояснил собеседник.

Обратно «Борт №1» вылетел в воскресенье, 26 сентября в 18:30. Таким образом, самолет белорусского президента (а может и сам Лукашенко) провел в Сочи почти двое суток. Никакой официальной информации о визите пока нет. Молчал в выходные дни и приближенный к президенту Телеграм-канал "Пул Первого".

Напомним, в этот уик-энд Сочи принимал большой спортивный праздник – российский этап «Формулы 1». Но в субботу в Сочи прошел сильный ливень – многие улицы затопило, сильно намок и автодром - пришлось отменить некоторые тренировочные заезды. Вп очем, погода позволяла начать основную гонку по расписанию, в воскресенье в 15 часо . Дождь зарядил только на последних кругах, пощекотав нервы участникам и болельщикам. Кстати, цены билетов на трибуны в Сочи достигают 750 долларов, а еще есть различные VIP-ложи, которые не попадают в свободную продажу. Известно, что любителем «Формулы 1» является старший сын президента Виктор Лукашенко.

В итоге в 16:35 гонка закончилась, в 16:50 участники “подиума” уже обливались шампанским.
KP.by
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