Генсек ООН заявил, что мир близок к ядерному уничтожению

О высокой вероятности ядерного уничтожения предупредил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Пост он разместил на своей странице в Twitter и приурочил его к Международному дню борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.