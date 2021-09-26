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Генсек ООН заявил, что мир близок к ядерному уничтожению

О высокой вероятности ядерного уничтожения предупредил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Пост он разместил на своей странице в Twitter и приурочил его к Международному дню борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.


«Около 14 тыс. ядерных вооружений хранится по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению», — отметил генсек ООН.

По его словам, пишет Росбалт, «пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира».

Отметим, Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, отмечается 26 сентября.
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