Генсек ООН заявил, что мир близок к ядерному уничтожению
О высокой вероятности ядерного уничтожения предупредил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Пост он разместил на своей странице в Twitter и приурочил его к Международному дню борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.
«Около 14 тыс. ядерных вооружений хранится по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению», — отметил генсек ООН.
По его словам, пишет Росбалт, «пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира».
Отметим, Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, отмечается 26 сентября.
08:40 27/09/2021
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