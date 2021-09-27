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Подтверждено: Беларусь привлекла к охране границы внутренние войска

Запад под видом беженцев пытается вытеснить в Беларусь террористов и экстремистов, заявил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ в воскресенье.


"За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем, мы же общались, мы узнаем, чья там форма, кто там находится. И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев, всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того, чтобы дестабилизировать обстановку", - подчеркнул Карпенков.

По его словам, внутренние войска оказывают помощь пограничникам, "чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши".

"Везде же вот эти многоходовые комбинации, они заключаются в использовании непонятных то ли пограничников, то ли полицейских. Иди там разберись, кто с нашей территории что-либо сделал. Поэтому мы охраняем и тыл у пограничников, мы оказываем непосредственную помощь и в работе с нелегальными мигрантами, не давая, чтобы нам сюда стадами загоняли", - заявил замминистра.
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