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Она опубликовала видео, в котором Путин рассказывает об инциденте.





"Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", – говорит президент РФ.





Он добавил, пишет Гордон, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.





"Равных бы не было", – отметил Путин.













Когда произошел инцидент, Скабеева не уточнила.





Марал – название благородного оленя в Средней Азии и на Кавказе. Крупные маралы весят более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 м при высоте в холке 130–160 см.



