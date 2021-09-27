Путина и Шойгу в тайге чуть не сбило стадо оленей
Президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу во время отдыха в тайге чуть не сбило стадо маралов. Об этом 26 сентября в Telegram сообщила российская пропагандистка Ольга Скабеева.
Фото: EPA
Она опубликовала видео, в котором Путин рассказывает об инциденте.
"Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", – говорит президент РФ.
Он добавил, пишет Гордон, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.
"Равных бы не было", – отметил Путин.
Когда произошел инцидент, Скабеева не уточнила.
Марал – название благородного оленя в Средней Азии и на Кавказе. Крупные маралы весят более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 м при высоте в холке 130–160 см.
08:21 27/09/2021
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