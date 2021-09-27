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КНДР готова официально провозгласить окончание войны с Южной Кореей, говорится в заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, пишет Sputnik.





"Только когда (Южная Корея – Sputnik) станет вести себя справедливо и проявлять взаимоуважение, между Северной и Южной Кореей начнет осуществляться беспрепятственное общение, и более того, можно будет не теряя времени, со смыслом объявить об окончании войны", - подчеркнула высокопоставленный северокорейский партийный функционер.





По ее словам, конструктивное обсуждение вопросов будет способствовать восстановлению отношений, а также возобновлению работы межкорейского офиса связи. Это может способствовать проведению встречи руководителей КНДР и Южной Кореи.





Ранее Ким Е Чжон уже озвучивала официальную позицию Пхеньяна о готовности к диалогу с Сеулом по вопросу об объявлении прекращения войны, если там откажутся от "несправедливых двойных стандартов".





В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН снова выступил с предложением поставить точку в войне на Корейском полуострове. Потому что только таким образом можно обеспечить денуклеаризацию региона, отметил политик.







