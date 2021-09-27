Наталья Сацункевич / DELFI / Andrius Ufartas





"Очевидно, что санкции и сильно влияют на режим, и очень обижают Лукашенко персонально. По нашим данным, за август по политически мотивированным уголовным делам осудили 130 человек, сообщает Еврорадио со ссылкой на delfi.lt в воскресенье. В сентябре 13 выпускают. Масштабы такие, что это ни на что не похоже", — сказала Сацункевич в интервью изданию.





По словам правозащитницы, с юридической точки зрения это помилование, а не амнистия. Оно применяется в отношении тех, кто уже был осужден, но написал прошение.





"Похоже, это какая-то персональная боль Лукашенко, что все должны раскаяться, понять, что были не правы, попросить у него прощения, потому что помилование пишется на имя президента. А это для многих политзаключенных принципиально невозможно", — отметила Сацункевич.





Правозащитница заявила, что для освобождения всех политзаключенных необходим комплексный подход со стороны гражданского сообщества, в том числе белорусской диаспоры, и мировой общественности. Сацункевич выразила уверенность, что "все это в комплексе работает. Если бы санкции не работали, такой реакции Лукашенко не было бы".





Как рассказывало Еврорадио, 15 сентября Лукашенко помиловал 13 человек, осужденных по политическим мотивам. Их имена не разглашались, но позднее стали известны правозащитникам. У девяти из тринадцати человек есть несовершеннолетние дети. При этом части помилованных заменили колонию на "химию".