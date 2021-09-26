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Явка на выборы в республике составила 94,42%, при этом за Кадырова отдали голоса 99,7% жителей.





Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее количество голосов на выборах главы региона, — говорится в материале.





Ранее Кадыров на видеоконференции с Владимиром Путиным и лидерами победивших на выборах в Госдуму партий огласил результаты голосования в своей республике. Он засмеялся, зачитывая количество голосов ЛДПР и КПРФ.







