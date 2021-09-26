Кадыров установил мировой рекорд на выборах в Госдуму
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил наибольшее число голосов на выборах главы региона, тем самым установив мировой рекорд, сообщает издание «Грозный информ» со ссылкой на данные международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».
Фото: ramzan/vk.com
Явка на выборы в республике составила 94,42%, при этом за Кадырова отдали голоса 99,7% жителей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее количество голосов на выборах главы региона, — говорится в материале.
Ранее Кадыров на видеоконференции с Владимиром Путиным и лидерами победивших на выборах в Госдуму партий огласил результаты голосования в своей республике. Он засмеялся, зачитывая количество голосов ЛДПР и КПРФ.
19:24 26/09/2021
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