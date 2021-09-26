



Женщины выиграли 33 из 63 мандатов или 52% мест в альтинге — парламенте Исландии. Это на девять мест больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Правящую коалицию возглавила премьер Катрин Якобсдоттир.





По данным Межпарламентского союза, ни в одной стране Европы нет более половины женщин в органах власти. К Исландии ближе всего оказалась Швеция — 47% женщин-парламентариев.





До сегодняшнего дня большинство женщин преобладало в парламентах только пяти стран мира — Руанды (61%), Кубы (52%), Никарагуа (51%), Мексики (50%) и ОАЭ (50%).





В Исландии нет законодательных квот на представительство женщин в парламенте, хотя некоторые партии действительно предлагают определенное количество мест кандидатам-женщинам.





Страна долгое время считалась лидером в области гендерного равенства, а также 12-й год подряд была признана самой равноправной страной в мире в отчете Всемирного экономического форума, опубликованном в марте.







