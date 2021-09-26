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Матриархат побеждает: в Исландии женщины получили большинство мест в парламенте

В Исландии прошли парламентские выборы, по итогам голосования на которых победила правящая коалиция центристов, а более половины мест получили женщины-депутаты.

 Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на BBC. 

Женщины выиграли 33 из 63 мандатов или 52% мест в альтинге — парламенте Исландии. Это на девять мест больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Правящую коалицию возглавила премьер Катрин Якобсдоттир. 

По данным Межпарламентского союза, ни в одной стране Европы нет более половины женщин в органах власти. К Исландии ближе всего оказалась Швеция — 47% женщин-парламентариев. 

До сегодняшнего дня большинство женщин преобладало в парламентах только пяти стран мира — Руанды (61%), Кубы (52%), Никарагуа (51%), Мексики (50%) и ОАЭ (50%).

В Исландии нет законодательных квот на представительство женщин в парламенте, хотя некоторые партии действительно предлагают определенное количество мест кандидатам-женщинам. 

Страна долгое время считалась лидером в области гендерного равенства, а также 12-й год подряд была признана самой равноправной страной в мире в отчете Всемирного экономического форума, опубликованном в марте.
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