Мир интересует не только, кто станет новым главой немецкого правительства, но и чем займется Меркель после выхода на пенсию. Политик известна своим аскетичным образом жизни, а также любовью к кулинарии и садоводству. Что будет делать канцлер после окончания карьеры – рассказывает OBOZREVATEL





Хочет выспаться и почитать

Во время поездки в США летом 2021-го Меркель спросили, как она представляет свой выход на пенсию. На это политик ответила, что хочет отдохнуть, почитать и подумать о том, что ее "действительно интересует". К тому же, канцлеру придется осознать, что ее прежние задачи "теперь выполняет кто-то другой". "Я уверена, что мне это очень понравится", – сказала она.





"После этого я, возможно, попробую что-нибудь почитать, затем мои глаза начнут закрываться от усталости, и я немного посплю, ну, а потом посмотрим, что будет дальше", – с улыбкой поделилась предстоящими планами канцлер ФРГ.





О деньгах Меркель заботиться не придется

67-летней Меркель в финансовом плане совсем не о чем беспокоиться. На должности канцлера она зарабатывает 25 тысяч евро ежемесячно. К тому же, ей полагается еще 10 тысяч как депутату бундестага.





Но даже после ухода с должности политик будет получать свою зарплату в полном объеме еще в течение трех месяцев, а затем, минимум 21 месяц, – 50 процентов от этой суммы в качестве финансовой выплаты на переходный период.





Что же касается пенсии, то и тут Меркель переживать не стоит. Благодаря большому трудовому стажу в парламенте и правительстве – 31 год – политик может рассчитывать на весьма существенную сумму – 15 тысяч евро ежемесячно. В то же время другие немцы после входа на покой обычно получают примерно 1200 евро.





Помимо этого, политик получит личную охрану, служебный автомобиль, двух ассистентов, секретаря и право использовать офис в здании бундестага в Берлине.





"Мисс Меркель" ведет расследование

Пожалуй, обычных немцев интересует дальнейшая судьба Меркель больше, чем саму канцлер. К примеру, писатель и фотохудожник Давид Зафир считает, что политик в скором времени после выхода на пенсию быстро заскучает, оставшись без жесткого графика и привычного количества встреч и перелетов.





Поэтому в юмористическом романе "Мисс Меркель" автор описал возможный вариант дальнейшей жизни Меркель – после переезда в загородную резиденцию она первое время будет гулять и печь пироги, пока в округе не произойдет убийство. И тогда мисс Меркель, по аналогии с героиней детективов Агаты Кристи мисс Марпл, с жаром возьмется за его расследование.





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Новая карьера?

Бывшие государственные служащие Германии благодаря своим политическим связям пользуются большой популярностью в бизнес-мире. К примеру, предшественник Меркель на посту канцлера Гельмут Шмидт после выхода на пенсию стал издателем газеты Die Zeit и очень популярным оратором. В 2012 году в интервью он заявил: "У меня правило: меньше, чем за 15 тысяч долларов, я с докладами не выступаю".





А вот Гельмут Коль, выйдя на заслуженный отдых, основал компанию по политическому и стратегическому консультированию, благодаря которой он очень хорошо зарабатывал как лоббист и консультант.





Но с выбором новой работы следует быть очень осторожным, иначе существует риск международного скандала. Так произошло с экс-канцлером Герхардом Шедером, который после выхода на пенсию возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней фирмы российского "Газпрома" Nord Stream AG – компании-оператора проекта "Северный поток-2".





Если верить Меркель, сейчас ей некогда даже подумать о своем будущем – работа канцлера отнимает все ее время. Но несколько дней назад политик обмолвилась о планах переехать в Гамбург – город, где она родилась.





У Меркель и ее мужа Иоахима Зауэра есть дача, которая расположена в деревне Хоэнвальд. Туда супруги ездят на выходные, чтобы насладится природой с лесами и озерами, а также поухаживать за небольшим садом.





В отличие от резиденций некоторых политиков, загородный дом канцлера не окружен высокими заборами, десятками охранников и предметами роскоши. Зато там есть огород, на котором Меркель выращивает картошку и цветную капусту.





Немцев всегда удивлял тот факт, что их лидер в свободное от политики время живет практически такой же жизнью, как и они. К примеру, ее не раз видели в магазине за покупкой вина, мяса и туалетной бумаги. А еще Меркель никогда не дает нести пакеты с продуктами своим телохранителям.





Отдыхать глава немецкого правительства предпочитает в скромных гостиницах, расположенных в горах. А в свободное от работы время она любит читать, гулять и заниматься скандинавской ходьбой.





Предприимчивые немцы решили монетизировать уход многолетнего канцлера. Магазины по продаже монет и драгоценных металлов предлагают приобрести золотые пластинки с изображением главы бундестага.





"Во многих сложных ситуациях, таких как финансовый кризис 2008 года, она доказала свои лидерские качества. Чтобы достойно оценить великого немецкого политика, была выпущена пластинка чистейшего золота (999,9/1000 пробы)", – сообщает один из онлайн-магазинов, предлагающий купить золото с изображением Меркель.





Есть и более бюджетные сувениры. К примеру, недавно в продаже появились марципаны в виде головы действующего канцлера. Его стоимость – всего 4,95 евро. А популярная немецкая компания Hermann выпустила плюшевого медведя, очень похожего на Меркель.





40-сантиметровый медвежонок одет в узнаваемые "канцлерские" красный жакет и колье. На нем парик, копирующий прическу политика, а его лапки сложены в "фирменном меркелевском жесте".





Игрушка дополнит серию плюшевых мишек, в которую уже входят "Обама", "Хельмут Шмидт", "королева Елизавета II" и "король Людвиг".