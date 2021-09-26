Венедиктов: Езжайте в Беларусь. Там вам будет счастье
Главред Эха язвительно пошутил по поводу итогов выборов в России.
В эфире передачи на Эхе Москвы активно обсуждался вопрос фальсификаций выборов в Госдуму РФ. Журналист Сергей Бунтман, говоря о недовольстве людей итогами кампании, заметил:
― Даже договорились до того, что у Лукашенко была изящнее фальсификация выборов.
― Езжайте в Беларусь. Там вам будет счастье, — с горькой иронией парировал Алексей Венедиктов.
Источник: gazetaby.com
15:29 26/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение