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Венедиктов: Езжайте в Беларусь. Там вам будет счастье

Главред Эха язвительно пошутил по поводу итогов выборов в России.

В эфире передачи на Эхе Москвы активно обсуждался вопрос фальсификаций выборов в Госдуму РФ. Журналист Сергей Бунтман, говоря о недовольстве людей итогами кампании, заметил:  

― Даже договорились до того, что у Лукашенко была изящнее фальсификация выборов.

― Езжайте в Беларусь. Там вам будет счастье, — с горькой иронией парировал Алексей Венедиктов.
Источник: gazetaby.com
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