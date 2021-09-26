В эфире передачи на Эхе Москвы активно обсуждался вопрос фальсификаций выборов в Госдуму РФ. Журналист Сергей Бунтман, говоря о недовольстве людей итогами кампании, заметил:





― Даже договорились до того, что у Лукашенко была изящнее фальсификация выборов.





― Езжайте в Беларусь. Там вам будет счастье, — с горькой иронией парировал Алексей Венедиктов.