Предупреждение вынесли 14 июля 2021 года. Причиной предупреждения стало то, что Союз не предоставил своевременно требуемых документов по десяткам пунктов деятельности организации.





Те факты, что письмо с этим требованием пришло в офис 13 июля — в день, указанный как срок подачи бумаг, а на следующий день офис СБП был опечатан Следственным комитетом, не были приняты во внимание Верховным судом, передает «Радыё Свабода».





23 и 24 сентября в Верховном суде Беларуси состоялись слушания по иску СБП к Министерству юстиции по обжалованию письменного предупреждения.





После выяснения сути дела, обсуждения его материалов и прений сторон 24 сентября Верховный Суд отклонил иск СБП и оставил предупреждение в силе. Теперь организации грозит ликвидация.



