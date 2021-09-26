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Следующий на ликвидацию? Союз беларуских писателей проиграл иск к Минюсту

Верховный суд оставил в силе письменное предупреждение, вынесенное Минюстом в адрес Союза белорусских писателей.

Предупреждение вынесли 14 июля 2021 года. Причиной предупреждения стало то, что Союз не предоставил своевременно требуемых документов по десяткам пунктов деятельности организации. 

Те факты, что письмо с этим требованием пришло в офис 13 июля — в день, указанный как срок подачи бумаг, а на следующий день офис СБП был опечатан Следственным комитетом, не были приняты во внимание Верховным судом, передает «Радыё Свабода».

23 и 24 сентября в Верховном суде Беларуси состоялись слушания по иску СБП к Министерству юстиции по обжалованию письменного предупреждения.

После выяснения сути дела, обсуждения его материалов и прений сторон 24 сентября Верховный Суд отклонил иск СБП и оставил предупреждение в силе. Теперь организации грозит ликвидация.
Источник: svaboda
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