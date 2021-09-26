



Как говорится в заявлении, глава МИД "подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции".





Макей также рассказал о "действительной обстановке" на западной границе Беларуси. По словам руководителя МИД, белорусская сторона тесно взаимодействует с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.





Макей проинформировал Гутерриша о том, как развивается внутриполитическая ситуация в Беларуси и идет обсуждение "конституционных преобразований" в стране.





Напомним, ранее Макей на саммите ООН заявил, что глобальная продовольственная безопасность может оказаться под угрозой из-за санкций в отношении Беларуськалия.



