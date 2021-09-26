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Макей пожаловался генсеку ООН на соседей и рассказал о "конституционных преобразованиях" в стране

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба министерства.


Как говорится в заявлении, глава МИД "подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции".

Макей также рассказал о "действительной обстановке" на западной границе Беларуси. По словам руководителя МИД, белорусская сторона тесно взаимодействует с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Макей проинформировал Гутерриша о том, как развивается внутриполитическая ситуация в Беларуси и идет обсуждение "конституционных преобразований" в стране.

Напомним, ранее Макей на саммите ООН заявил, что глобальная продовольственная безопасность может оказаться под угрозой из-за санкций в отношении Беларуськалия.
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