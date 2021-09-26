



Он отметил, что «Единая Россия» победила «с небольшим ухудшением» в сравнении с предыдущими выборами. Этого «маловато для правящей партии, претендующей на судьбоносные решения для России», считает эксперт.





По его мнению, после массовых протестов в Беларуси в 2020 году Москва приняла решения по двум направлениям. Первое из них — уход Лукашенко после «конституционного референдума», а второе — интеграция с Россией.





«Если Лукашенко начинает интеграцию в интересах России — значит, он нужен, а нет — не нужен», — отметил Суздальцев.





Он указал, что договор о дорожных картах должен был стать «подарком президенту Владимиру Путину к выборам в Госдуму». Однако нет никаких свидетельств того, что договоренности Путина и Лукашенко повлияли на настроения электората в РФ.





«Получается, что Лукашенко не помог Путину на российском поле, хотя Лукашенко Путина неоднократно использовал в своих выборах», — резюмировал Суздальцев.