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«Для Лукашенко это очень плохо»: политолог Суздальцев назвал последствия выборов в Госдуму для Беларуси

Итоги недавних выборов в Госдуму РФ могут привести к невыгодным последствиям для Александра Лукашенко. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев.


Он отметил, что «Единая Россия» победила «с небольшим ухудшением» в сравнении с предыдущими выборами. Этого «маловато для правящей партии, претендующей на судьбоносные решения для России», считает эксперт.

По его мнению, после массовых протестов в Беларуси в 2020 году Москва приняла решения по двум направлениям. Первое из них — уход Лукашенко после «конституционного референдума», а второе — интеграция с Россией.

«Если Лукашенко начинает интеграцию в интересах России — значит, он нужен, а нет — не нужен», — отметил Суздальцев.

Он указал, что договор о дорожных картах должен был стать «подарком президенту Владимиру Путину к выборам в Госдуму». Однако нет никаких свидетельств того, что договоренности Путина и Лукашенко повлияли на настроения электората в РФ.

«Получается, что Лукашенко не помог Путину на российском поле, хотя Лукашенко Путина неоднократно использовал в своих выборах», — резюмировал Суздальцев.
РосБалт
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