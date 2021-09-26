Арсением Сивицким высказывания Лукашенко о «шпионах», «недопомилования» и грядущие санкции, а также — поспособствует ли Москва транзиту власти в Беларуси. «Филин» обсудил с директором Центра стратегических и внешнеполитических исследованийвысказывания Лукашенко о «шпионах», «недопомилования» и грядущие санкции, а также — поспособствует ли Москва транзиту власти в Беларуси.





Громкие заявления об иностранных агентах — это очередной отрыв от реальности или повышение ставок?





— Дело здесь, скорее, не в том, что якобы существует какая-то шпионская сеть внутри предприятий, которая докладывает о путях обхода санкций белорусскими властями, — говорит собеседник. — Это абсолютно новая реальность для режима. До нынешнего кризиса в отношениях с Западом опыта существования под таким экономическим прессингом у властей не было. С учетом достаточно жесткого санкционного прессинга, который будет расширяться, обойти его становится практически невозможным.





Прежде всего, за счет самих режимов санкций. Секторальных — со стороны ЕС, гибридных — со стороны США. Они напрямую не предполагают какого-то вторичного действия, но все белорусские контрагенты так их воспринимают.





То есть это санкции, которые в перспективе могут быть распространены на партнеров Беларуси, с которыми ведутся какие-то торгово-экономические взаимодействия.





Не говоря уже о том, что вся эта цепочка поставок абсолютно прозрачна для финансовых разведок западных стран. Беларусь в основном торгует в долларах и евро, соответственно, все транзакции, проходящие по сделкам даже через различных посредников, являются абсолютно прозрачными. Здесь совсем не нужны «сети шпионов», которые о чем-то докладывают.





Поэтому я бы сказал, что эти заявления нужно воспринимать как осознание патовости ситуации, в которой оказался режим.





Нет сомнений, что в ужесточении санкционного режима западные страны готовы дойти до «драконовских» ограничений, которые предполагают, по сути, экономическую блокаду Беларуси — если власти не изменят модель поведения на международной арене и внутри страны.





Такие санкции будет обходить очень сложно, а в случае с Беларусью — практически невозможно. Ни один белорусский партнер, не важно, западный или восточный, не рискнет предоставлять услуги по обходу санкций в силу очень больших рисков.





Политолог отмечает, что реакция властей на давление со стороны Запада носит, прежде всего, асимметричный характер:





— Мы наблюдаем репрессии против гражданского общества. Не секрет: глава МИДа Владимир Макей предупреждал, что это станет ответом государства на санкции. Судя по всему, это очередная попытка найти крайнего внутри предприятий.





Однако, если режим на это пойдет, если они действительно начнут искать каких-то предателей внутри системы, то это только еще больше подорвет легитимность власти в глазах сторонников этой системы. Опять же, все может закончиться очередным выстрелом себе в ногу и только ухудшить положение белорусских властей.





Что может значить амнистия тринадцати политических заключенных на фоне непрекращающихся массовых репрессий?





— Если это была попытка послать некий деэскалационный сигнал Западу, то сделана она была абсолютно непрофессионально. Сигнал остался непрочитанным и неуслышанным. Гипотетически, для того, чтобы если не снизить санкционное давление, то хотя бы зафиксировать его на нынешнем уровне, властям стоило амнистировать одновременно хотя бы несколько десятков человек. И в одностороннем порядке, без каких-либо условий.





Это действительно стало бы реальным сигналом для Запада, что можно начинать какой-то диалог. Поэтому не важно, какой мотив преследовался со стороны белорусских властей: данная задумка была реализована абсолютно провально.





Как на ситуацию в Беларуси повлияют выступления на Хельсинкской комиссии и Генассамблее ООН? Там поднималось много вопросов, например, миграционный кризис, права человека.





— Вряд ли эти словесные интервенции могут чему-то поспособствовать. Полагаю, что основными в вопросе влияния на ситуацию внутри страны и на поведение властей по-прежнему остаются два фактора: возрастающее экономическое давление, исходящее от Запада, и возобновление политического прессинга со стороны России по поводу транзита власти.





Последнее, скорее всего, можно будет ожидать с начала следующего года. После того, как российские политические элиты приспособятся к новым поствыборным реалиям, и после кадровой ротации, которая уже скоро начнется.





Я бы сказал, что Россия будет играть главную роль в оказании политического давления на Лукашенко. В то время как все издержки от экономического давления на Беларусь возьмет на себя западная сторона.





Почему Россия сыграет первую скрипку в белорусском кризисе?





— Потому что есть некий консенсус, в том числе в странах Запада, о том, что РФ здесь имеет больше рычагов политического давления. Более того, Кремль сигнализирует о том, что он готов оказать определенные услуги по разрешению политического кризиса в Беларуси. Но на своих условиях и в том случае, если по итогам вмешательства интересы России будут уважаться со стороны Европы и США.





Связано это вмешательство будет с усиливающейся токсичностью белорусского союзника для Кремля. Вступают в полную силу санкции, начинают работать американские ограничения. Они будут расширяться и на определенном этапе могут очень легко быть распространены и на Россию за поддержку Лукашенко.





Так как Кремль не хочет такого развития событий, он пытается избегать новых конфликтных точек в отношениях с Западом. Это связано с тем, что в России идет подготовка к транзиту власти и им необходима спокойная и предсказуемая внешняя среда. Поэтому РФ продает свой сценарий вмешательства во внутренние дела Беларуси Западу, который примет новые условия игры, где наша страна останется в сфере влияния России.





Европа это не оспаривает, но при этом Кремль играет здесь на условиях демократизации политической системы.