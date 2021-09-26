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Пономарев: Кремль несет 100-процентную ответственность за все, что творится в Беларуси с правами человека

По мнению известного российского правозащитника, руководителя организации «За права человека» Льва Пономарева, Москва несет полную, 100-процентную, ответственность за все, что творится в Беларуси.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин является практически единственным, кто может повлиять на изменение положения дел с правами человека в Беларуси, пишет «ГА».

«Так что ответственность Кремля тут явно усиливается, — заявил Пономарев. — Но ничего хорошего ждать в этом смысле от российских властей, к сожалению, не приходится. Мы же видели, как представители гражданского общества обращались к Путину с тем, чтобы он вмешался и прекратил массовое насилие над собственным народом во время мирных демонстраций в знак солидарности с Алексеем Навальным. Президент не сделал ни одного шага навстречу».

Поэтому, по мнению главы организации «За права человека», российский лидер не собирался и не собирается вмешивать в ситуацию в Беларуси.

Вместе с тем, считает он, если Путину будет выгодно (к примеру, для облегчения взаимодействия с Западом), «он легко перешагнет через себя… Тем более, отношения у него с Лукашенко продолжают оставаться, как мне видится, довольно натянутыми. Но это все чисто гипотетические рассуждения».

 
Naviny.by
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