Как проходят выборы и кто претендует на руководство страной — в материале РБК





Кто фаворит





Парламентские выборы 2021 года в Германии впервые за 16 лет пройдут без участия действующего канцлера ФРГ. Ангела Меркель еще в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом (ХДС) и заявила об уходе из политики по окончании четвертого срока на посту канцлера. За ее пост борются три претендента от наиболее популярных партий, а исход выборов неочевиден из-за крайне небольшого разрыва между членами этой тройки.





Согласно данным социологических опросов, в бундестаг, как и в 2017 году, пройдут шесть политических сил.





Это консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), левоцентристская Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), леволиберальные «Союз 90/Зеленые» (чаще просто «Зеленые»), либеральная Свободно-демократическая партия Германии (СвДП), «Левые» и правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ). По предварительным данным, правящий блок ХДС/ХСС потеряет до 30% голосов по сравнению с 2017 годом. Потеряют часть избирателей также «Левые» и АдГ. Больше всего сторонников смогли привлечь «Зеленые», незначительный рост покажут социал-демократы и свободные демократы.





Всего к выборам были допущены 53 партии, но борьба за места в бундестаге развернется между семью из них. Три представили своих �андидатов в канцлеры, остальные не имеют возможности возглавить правящую коалицию и потому назначили лишь лидеров избирательной кампании. Среди претендентов на место канцлера кандидаты ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». АдГ станет единственной партией, которая независимо от числа полученных мест не войдет в состав коалиционного правительства, поскольку все политические силы страны отказываются с ней сотрудничать.





Предварительное распределение голосов, по данным института общественного мнения Forsa:





ХДС/ХСС — 22% (32,9% в 2017 году);

СДПГ — 25% (22% в 2017 году);

«Зеленые» — 17% (8,9% в 2017 году);

СвДП — 11% (10,7% в 2017 году);

«Левые» — 6% (9,2% в 2017 году);

«Альтернатива для Германии» — 11% (12% в 2017 году);

Другие — 3–5% (5,2% в 2017 году).





Кто может стать канцлером

Армин Лашет — премьер-министр самой густонаселенной федеральной земли ФРГ — Северного Рейна — Вестфалии. Был избран председателем ХДС в середине января 2021 года, а в апреле номинирован на пост канцлера от блока, вырвав победу у более популярного премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зёдера.





Христианин и консерватор, сын шахтера из Ахена, Лашет позиционирует себя как преемника Меркель и обещает продолжить ее курс после прихода к власти. Долгое время, несмотря на низкие рейтинги и вялотекущую избирательную кампанию, он оставался главным претендентом на пост канцлера, почему его действия были характеризованы как «поездка в канцелярию в спальном вагоне».





Ситуация резко изменилась после того, как Лашет был замечен смеющимся во время речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о погибших в результате наводнений на западе страны в июле. После инцидента, получившего широкую огласку, рейтинг ХДС достиг исторического минимума (около 20%), и теперь шансы Лашета занять кресло Меркель неочевидны.





Олаф Шольц — действующий вице-канцлер и министр финансов страны, член Социал-демократической партии (СДПГ). Единственный кандидат, кто не возглавляет представляемую им партию. Шольц относится к консервативному крылу СДПГ. За свою сдержанность и отсутствие харизмы политик получил прозвище Шольцомат, и его выдвижение в качестве кандидата в канцлеры было спорным.





Номинацию он получил раньше своих конкурентов еще в августе 2020 года, когда его партия не имела шансов возглавить правительство из-за низких рейтингов. Ставка на Шольца была сделана как на самого известного и опытного политика СДПГ. На протяжении предвыборной гонки Шольц оставался в тени своих конкурентов, но из-за допущенных ими ошибок стал самым популярным кандидатом и продолжает удерживать лидерство. За счет его личного успеха СДПГ удалось существенно увеличить рейтинги и выйти на первое место по популярности в стране.





Анналена Бербок — сопредседатель партии «Зеленых» — была единогласно выбрана кандидатом в апреле 2021 года. Она самый молодой претендент на пост канцлера (40 лет) и единственная женщина. Бербок стала первым политиком, выдвинутым на высший пост от партии «Зеленых» за всю 40-летнюю историю ее существования.





Сразу после получения номинации считалась главным фаворитом, однако многочисленные проколы — от вовремя не задекларированного дохода до ошибок в биографии и заимствований в написанной ею книге — практически лишили Бербок шанса занять место Меркель.





Отсутствие опыта управления во время ее выдвижения было плюсом, поскольку политик могла дистанцироваться от коррупционного скандала, связанного с закупкой медицинских масок, но впоследствии ее неопытность стала проблемой для партии.





Сопредседатель «Зеленых» также стала единственным кандидатом в канцлеры, который подвергся массированным атакам в социальных сетях. Оскорбительные мемы, видеоролики с фальшивыми высказываниями Бербок и поддельные фотографии в купальнике получили широкое распространение в Германии. Также в социальных сетях распространялась ложная информация о том, что избирательную кампанию политика финансирует правительство Венгрии.





Как проходит избирательная кампания

Выборы в Германии носят непрямой характер: жители страны избирают не канцлера, а партию, которая представила своего кандидата на эту должность. Та партия, которая наберет максимум голосов, сформирует правящую коалицию.





Право участвовать в выборах имеет каждый гражданин Германии, достигший 18 лет. Всего это 60,4 млн избирателей. У каждого есть два голоса: первый он должен отдать за кандидата со своего избирательного округа, второй — за партию и представленный ею список кандидатов. Всего в стране насчитывается 299 избирательных округов, в каждом из них проживают приблизительно 250 тыс. человек.





Официально в бундестаге 598 мест, но реальная численность депутатов регулярно превышает установленную норму. Например, по итогам выборов 2017 года в нижней палате оказалось 709 депутатов, а в 2021 году, по подсчетам экспертов, этот показатель может перешагнуть порог в 800 человек.





Так называемые компенсационные мандаты образуются в случае, если партия получает больше прямых мандатов при голосовании по округам, чем ей положено мест в бундестаге в результате голосования за партию.





Эта практика, регулярно приводящая к расширению парламента, уже более десяти лет является предметом дискуссии. В октябре 2020 года было принято решение реформировать избирательную систему.





Первая часть изменений будет введена уже в процессе текущих выборов, партии будут получать компенсационные мандаты, только если будут нуждаться более чем в трех дополнительных местах. Поэтому эксперты ожидают сокращения численности бундестага не ранее чем по итогам выборов 2025 года.





Как устроено голосование по почте

Граждане Германии традиционно имеют возможность проголосовать по почте. В условиях пандемии такой вид волеизъявления становится все более популярным. Если в 2017 году этот метод голосования выбрал каждый третий проголосовавший, то в 2021 году, по словам члена совета директоров Deutsche Post Тобиаса Майера, отдать свой голос по почте могут около 60% граждан ФРГ.





Посмотрим, будет ли это 40% или даже 50%. Мы готовы к тому, что в итоге 60% граждан решат проголосовать по почте», — сказал Майер в интервью изданиям медиагруппы Funke.





Голосование по почте началось 16 августа, а запросить бюллетень можно до 24 сентября. Однако власти рекомендуют высылать заполненный бюллетень не позднее чем за три дня до выборов, поскольку голоса, поступившие после 26 сентября, не будут засчитаны.





Главный политический аналитик немецкого института социологических исследований Forsa Петер Матушек заявил изданию Politico, что, по данным института, около 60% людей, планирующих проголосовать по почте, сделают это в первые же дни после получения бюллетеня.





«Более высокий процент населения, голосующего по почте, и тот факт, что оно решает голосовать очень рано, сразу после получения бюллетеня, означает, что партиям нужно фокусироваться именно на нем. Партии не могут и не должны фокусироваться на тех, кто голосует в последний момент», — считает Матушек.





Таким образом, пишет Politico со ссылкой на опрошенных немецких социологов, голосование по почте может сильно повлиять на исход выборов, сделав результаты экзитполов менее точными.





Почему эти выборы особенные

Парламентские выборы в Германии приведут не только к смене канцлера после 16 лет правления Меркель, но и к смене так называемой большой коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ, находящейся у руля последние восемь лет.





Поскольку ни одна из политических сил не пользуется поддержкой даже трети населения Германии, наиболее вероятным сценарием, по прогнозам экспертов, станет коалиция трех партий. От ее конфигурации будет зависеть дальнейший курс как во внутренней, так и во внешней политике.





Для Европы выборы в Германии носят особенный характер. ФРГ не только неформальный лидер Евросоюза, но и первая экономика объединения. От позиции нового правительства в Берлине будут зависеть и принимаемые Брюсселем решения.





На ход избирательной кампании влияют как внутренние, так и внешние факторы. Прежде всего это пандемия, четвертая волна которой должна достичь полной силы в Германии к концу сентября, и наводнения на западе страны в середине июля, уничтожившие инфраструктуру десятков населенных пунктов и приведшие к смерти более 200 человек, причем еще более тысячи до сих пор числятся без вести пропавшими.





Действующее правительство одобрило выделение около €30 млрд для борьбы с последствиями стихии, однако реализация программы помощи будет уже в руках новых властей.





Еще одной внутренней проблемой страны является рекордный за последние 25 лет уровень инфляции. По состоянию на август 2021 года она увеличилась до 3,9%. Более высокий показатель в последний раз был зафиксирован в 1993 году и составлял 4,3%.





Цены на продукты и энергоносители в Германии ежемесячно растут с начала лета, и, по прогнозам экономистов, эта тенденция в ближайшее время сохранится. Некоторые аналитики прогнозируют, что к концу года уровень инфляции в ФРГ может достичь 5%.