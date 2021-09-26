Бывший юрисконсульт ОАО «Нафтан» завод «Полимир» был задержан на территории Российской Федерации. Причин задержаний никто не объяснил.





Как сообщается, Александра Капшуля в экстренном порядке передали КГБ Беларуси, который вывез его в Минск с погранперехода Россия/Украина «Троебортное». По информации источников, сейчас он находится в СИЗО КГБ, у него сломана нога и повреждена рука.





Александр Капшуль проработал на «Нафтане» почти 20 лет. В начале декабря прошлого года юрист присоединился к стачке, поддержав требования некоторых коллег – новые выборы, прекращение насилия, расследование преступлений против граждан страны.





Спустя 2,5 месяца, 16 февраля, Александра и самого уволили – по официальной версии, за прогулы.





Он стал членом Белорусского независимого профсоюза, отстаивал права коллег, а также свои, в том числе подав в суд иск о восстановлении на работе.