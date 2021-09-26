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Бывшего юриста «Нафтана», уходившего в стачку, задержали в России и передали в Беларусь

Сейчас Александр Капшуль находится в СИЗО КГБ, у него сломана нога и повреждена рука.

Бывшего юриста «Нафтана», уходившего в стачку, задержали в России и передали в Беларусь
Бывший юрисконсульт ОАО «Нафтан» завод «Полимир» был задержан на территории Российской Федерации. Причин задержаний никто не объяснил.

Как сообщается, Александра Капшуля в экстренном порядке передали КГБ Беларуси, который вывез его в Минск с погранперехода Россия/Украина «Троебортное». По информации источников, сейчас он находится в СИЗО КГБ, у него сломана нога и повреждена рука.

Александр Капшуль проработал на «Нафтане» почти 20 лет. В начале декабря прошлого года юрист присоединился к стачке, поддержав требования некоторых коллег – новые выборы, прекращение насилия, расследование преступлений против граждан страны.

Спустя 2,5 месяца, 16 февраля, Александра и самого уволили – по официальной версии, за прогулы.

Он стал членом Белорусского независимого профсоюза, отстаивал права коллег, а также свои, в том числе подав в суд иск о восстановлении на работе.
Gazetaby.com
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