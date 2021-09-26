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Осужденный за геноцид экс-полковник умер в тюрьме

В конце 1994 года для расследования обстоятельств преступлений против человечности ООН учредила Международный трибунал.

Бывший полковник армии Руанды Теонесте Багосора, осужденный трибуналом за организацию геноцида представителей этноса тутси в 1994 году, скончался в тюремной больнице в столице Мали Бамако в возрасте 80 лет, сообщает радиостанция RFI.

В результате ста дней геноцида в Руанде погибли около 800 тысяч человек (до 20 процентов населения страны). Большинство жертв представляли этническое меньшинство из народности тутси, которых правительство, состоявшее из представителей народа хуту, обвинило в попытке порабощения Руанды. 

В конце 1994 года для расследования обстоятельств преступлений против человечности ООН учредила Международный трибунал в танзанийском городе Аруша, первые приговоры были вынесены в 2008 году.

Как сообщает RFI, после геноцида Теонест Багосора бежал в Камерун, где был арестован в 1996 году. Суд над ним начался в 2002 году. Спустя шесть лет его приговорили к пожизненному заключению, позже срок заключения был сокращен до 35 лет.

В этом году Франция признала, что несет ответственность за геноцид в Руанде. К такому выводу пришла специальная комиссия, созданная президентом Эмманюелем Макроном для выяснения роли Парижа в произошедшем. 
Источник: korrespondent.net
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