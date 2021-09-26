Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российская делегация испытала проблемы с получением американских виз для поездки на Генассамблею ООН. Его слова приводит РИА Новости.





Лавров заявил, что ряд членов делегации остался без виз. Министр подчеркнул, что Москва будет добиваться выполнения Вашингтоном своих обязательств.





«Визы выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой. Мы это видели. Целый ряд наших сотрудников визы до сих пор не получил, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены. Мы будем, конечно же, добиваться от руководства секретариата ООН выполнения его обязанностей по обеспечению всех тех договоренностей, которые зафиксированы в соглашении между ООН и хозяйкой штаб-квартиры, то есть США», — сказал Лавров.





76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Согласно распоряжению главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации 24 августа, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.



